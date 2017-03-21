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21.03.2017 09:00 Самый молодой лауреат конкурса "Инженерное искусство молодых" живет в Твери





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Он еще учится сам, но уже начал преподавательскую деятельность. Лаборант Никита Востров ведет занятия по 3Д моделированию для студентов. Это не плановые учебные занятия, а общественная работа в рамках проекта "Физика. Начало пути", одним из ее инициаторов стал молодой учёный. Задача, которой руководствовались организаторы курсов - показать практическое применение физики, познакомить с современными технологиями, увлечь творческим поиском. Один из участников занятий - будущий историк Михаил Бабайцев. Его диссертация связана с исторической информатикой.



Никита Востров, всячески способствуют тому, чтобы его подопечные могли реализовать свои идеи. Совсем недавно он сам получил звание "Профессиональный инженер России". На Всероссийский конкурс Никита представил свою разработку по технологии магнитного охлаждения.



Никита стал самым молодым лауреатом конкурса "Инженерное искусство молодых". Он не только серьёзно занимается наукой, но старается, как можно шире популяризировать физику. По его мнению, понимание предмета, стимулирует молодёжь к творчеству, даёт им перспективу развития.









