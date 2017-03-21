Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





21.03.2017 09:00 
Самый молодой лауреат конкурса "Инженерное искусство молодых" живет в Твери

Самый молодой лауреат конкурса Инженерное искусство молодых живет в Твери

Фото  Видео репортаж Видео
Он еще учится сам, но уже начал преподавательскую деятельность. Лаборант Никита Востров ведет занятия по 3Д моделированию для студентов. Это не плановые учебные занятия, а общественная работа в рамках проекта "Физика. Начало пути", одним из ее инициаторов стал молодой учёный. Задача, которой руководствовались организаторы курсов - показать практическое применение физики, познакомить с современными технологиями, увлечь творческим поиском. Один из участников занятий - будущий историк Михаил Бабайцев. Его диссертация связана с исторической информатикой.

Никита Востров, всячески способствуют тому, чтобы его подопечные могли реализовать свои идеи. Совсем недавно он сам получил звание "Профессиональный инженер России". На Всероссийский конкурс Никита представил свою разработку по технологии магнитного охлаждения.

Никита стал самым молодым лауреатом конкурса "Инженерное искусство молодых". Он не только серьёзно занимается наукой, но старается, как можно шире популяризировать физику. По его мнению, понимание предмета, стимулирует молодёжь к творчеству, даёт им перспективу развития.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.