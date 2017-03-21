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21.03.2017 09:01 В Твери может появиться памятник летчику-герою Евгению Пичугину





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Этот десант памяти представители Тверского подростково-молодежного центра, общероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", учащиеся средней школы № 19 посвятили герою Советского Союза Евгению Пичугину. В 1942 году в небе над Калинином он совершил свой бессмертный подвиг.



Здесь на братском воинском захоронении в Мигалово покоится прах героя. 19 марта 1942 года на боевом вылете он вступил в неравный воздушный бой сначала с летевшими бомбить город вражескими бомбардировщиками, а потом и самолетом-разведчиком. Когда у него закончились боеприпасы, Евгений Пичугин пошел на таран фашистского аса. За этот подвиг посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас именем героя названы улицы в Твери и во Владимире, а во дворе Пролетарки установлена мемориальная доска, посвященная этому подвигу. К тому же в Твери молодёжь выступила с инициативой установить в нашем городе памятник герою. В поддержку этого собрано уже свыше тысячи подписей.



Сейчас молодежь всё активнее включается в работу по сбережению памяти о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отечественной войне. К примеру, уже год в регионе развернуто общественное движение " Волонтёры Победы". В свободное время его участники организуют встречи молодежи с ветеранами, вовлекают сверстников в патриотическую работу, собирают сведения об участниках и героях войны. В рамках подготовки к Дню Победы планируют оказать помощь по приведению в порядок в регионе братских воинских захоронений.



Сейчас в составе регионального отделения общероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" более 100 человек - это и учащиеся, и студенты, и рабочие. Стать его участником просто - для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте организации.









