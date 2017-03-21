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21.03.2017 09:02 
В Заволжском районе Твери начали подготовку площадки для строительства новой современной школы на 560 мест

В Заволжском районе Твери начали подготовку площадки для строительства новой современной школы на 560 мест

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Новую школу в микрорайоне ждали 16 лет. Потому новости о том, что будет строительство, рады все.

Проект - его уже сейчас называют масштабным для региона - включен в Реестр Минстроя Российской Федерации. Тверская область вошла в федеральную программу содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Теперь планы становятся реальностью. В Твери построят школу-детсад, рассчитанную на 560 ученических и 80 дошкольных мест. Для каждой зоны - отдельные входы. Здание будет теплым, его возведут из силикатного кирпича, фасад украсят яркой плиткой.

Тверь динамично развивается. На сегодняшний день в 53 школах обучается более 42-х тысяч ребят. Практически все работают за гранью проектной мощности, в 18% образовательных учреждений две смены. Новая школа призвана решить этот вопрос и увеличить количество ученических мест. Это стратегически важная задача для тверского региона, поставленная президентом, отметил губернатор Игорь Руденя,

Строительство будет вестись в сжатые сроки. Появление новой школы должно снизить напряженность с предоставлением мест и в детских садах. Сдать объект планируется в декабре. За парты ребята сядут уже в следующем году.


АРХИВ 


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