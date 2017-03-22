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22.03.2017 09:38 Ведущие археологи России и многих стран мира собрались в Твери, чтобы подвести итоги 2016 года





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Масштабные археологические раскопки проводились на территории Верхневолжья в прошлом веке, продолжаются они и сейчас. В фондах Тверского объединённого музея хранится большая коллекция материалов, собранных в результате исследований.



Основное сырьё для изготовления орудий - кремень. Особенно много его запасов в Ржевско-Старицкоме Поволжье. История археологических исследований Ржевской земли - один из вопросов семинара, который открылся в Твери. Инна Исланова работала на раскопках в 80-годы. Их результаты легли в основу эксплозии, открывшейся в краеведческом музее Ржева.



Современные методы исследований меняются представления о культурной принадлежности памятников, хронологии, дают понимание о передвижении племён по территории. В последнее десятилетие датирование материалов модет определяться по нагару на керамике.



На одном из заседаний семинара, посвящённом экспериментальной археологии, будет показана как делались наконечники стрел с помощью древнего токарного станка. Всего будет заслушано 80 докладов ведущих и начинающих археологов.











