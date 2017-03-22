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22.03.2017 09:39 
Тверь стала столицей современной поэзии

Тверь стала столицей современной поэзии

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"Зеленый листок" - как символ молодости и таланта. В Тверь получить свои награды приехали представители со всей России. Тверичей среди награжденных нет, но строки о Верхневолжье прозвучали в произведениях авторов. Анна Звездкина посвятила стихи Калязинской колокольне. Ее девушка видела лишь однажды, во время путешествия на теплоходе. Но она оставила неизгладимые впечатления.

Свои работы на конкурс представили около 3 тысяч авторов. Компетентное жюри отобрало единицы. В десятку вышли самые интересные и сильные. Преимущественно это работы представительниц прекрасного пола.

Его автор - Вероника Баранова из Саратовской области самый юный участник. Ей всего 16. Стихи пишет с детства. Вдохновение черпала из строк Лермонтова, Бальмонта, Высоцкого. Первыми пробами пера были зарисовки о природе. Сейчас это более глубокие темы.

Церемония награждения молодых дарований собрала на своей площадке, как начинающих, так и именитых поэтов, публицистов, критиков, писателей и даже музыкантов. Поддержать молодежь приехал Иосиф Кобзон. Как депутат Государственной думы он вышел с предложением учредить премию лучшим поэтам. Инициатором и организатором конкурса молодых поэтов " Зеленый листок" стал наш земляк- художественный руководитель «Дома поэзии» Андрей Дементьев. В этом году проект получил статус общенационального значения в области культуры и искусства и был отмечен федеральным грантом.

Победители получили свои заслуженные награды. По итогам конкурса выйдет сборник " Зеленый листок", куда войдут лучшие стихотворные произведения.
Еще одним событием на тверской земле, приуроченным ко всемирному Дню поэзии станет выступление коллектива " Русская песня". Ансамбль Надежды Бабкиной выступит на сцене Тверского академического театра драмы.


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