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23.03.2017 09:19 В Тверской области создадут паломнический центр





В дореволюционное время паломничество на остров Столобный собирало огромное количество верующих. По своей значимости оно было первым после паломничества к Гробу Господню в Иерусалиме. Юбилейные празднования должны пройти на безупречном уровне. Важно, чтобы праздник привлёк в Тверскую область как можно больше людей, чтобы они узнали об истории Верхневолжья, наших достопримечательностях и святынях.



Для информирования потенциальных гостей и координации туристических групп Тверская епархия и Министерство туризма Тверской области создадут паломнический центр, а также откроют «горячую линию».



Подготовка к празднику началась еще в октябре 2016-го: тогда был открыт новый мост, связывающий берег Селигера с островом Столобным. В планах на ближайшие два месяца — ремонт дорог к обители и истоку Волги в деревне Волговерховье, а также ряда улиц в Осташкове. Ожидается, что в мероприятиях, приуроченных к празднованию 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского примет участие более 10 тысяч гостей Тверской области.









