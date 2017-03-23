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23.03.2017 09:20 Сочетание народной песни и классической музыки, стихов и прозы





В Твери прошло представление, которого зритель ждал несколько месяцев. Билеты раскуплены задолго до премьеры. Неудивительно - такие знаменитости в Верхневолжье гости не частые.



В прошлом году наш земляк, почетный гражданин Твери, заслуженный деятель искусств России Андрей Дементьев приглашал на тверскую землю друзей - знаменитых актеров, поэтов и певцов, которые радовали горожан своим творчеством. Вениамин Смехов, Марк Розовский, Марк Тишман. В этом, звездный состав намного шире. Театр Надежды Бабкиной "Русская песня" представил уникальный проект "Россия, слово о тебе".



На сцене театра драмы народная песня слилась в единое целое с музыкой Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, прозой Льва Толстого и Антона Чехова, поэзией Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Михаила Кульчицкого и Петра Вегина. В течение двух часов звучит фольклор и классические произведения. Этот проект - единственный в своем роде. Надежда Бабкина сумела собрать звездный состав - Людмилу Чурсину, Ольгу Волкову, Игоря Скляра.



Своеобразной сенсацией стало и участие Анастасии Волочковой. Несмотря на весь сценический опыт, признается балерина, волнение присутствует. В спектакле она не только танцует, но и читает стихи.



Зрелищность происходящего усилит эксклюзивный видеоряд, объединяющий архивные съемки и уникальную костюмированную фотосессию «Русской песни».



Тверичи тепло встретили любимых артистов и по достоинству оценили грандиозный замысел авторов проекта. Что весьма важно и для артистов. Тверь не последний город, где показали спектакль. Впереди у артистов еще немало выступлений по России.









