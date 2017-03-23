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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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23.03.2017 09:22 
Вертолет МЧС вылетел в Конаково для оказания помощи пострадавшему в сгоревшей машине



 
«Винтокрылая скорая» на аэродроме Змеево дежурит круглосуточно. Её территория – вся Тверская область. Отправляют санавиацию на экстренные вызовы в труднодоступные районы. В команде - 3 члена экипажа, 2 медика и 2 спасателя.

Максимальная скорость вертолёта 270 км в час. Расстояние, которое «Скорая» проезжает за 10 минут без пробок, КА-32 пролетает за 2 минуты. Начинка самая современная: аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы слежения, дефибрилляторы. При необходимости реанимацию проводят прямо в воздухе.

В бригаде медиков санавиации дежурят сотрудники Отделения экстренной и плановой консультационной помощи Тверской областной больницы. Чтобы спасти больного, они взлетают в небо, но чаще выезжают на реанимобиле. На их счету сотни спасенных жизней.

В этом году Тверская область стала участником федерального проекта развития санитарной авиации. Для нашего региона он очень важен. Сейчас используется вертолёт регионального МЧС. За 5 лет совершено более 250 вылетов. Благодаря проекту их количество увеличится. Теперь у тверских медиков появится свой вертолет МИ-8.

Как утверждают в региональном Минздраве, в ближайшее время может решиться еще один важный вопрос для санавиации.

В этом году на увеличение объемов медицинских авиаперевозок из федерального бюджета будет направлено около 42 млн. рублей. В планах – к 2018 году построить новые вертолетные площадки. Губернатор Игорь Руденя назвал развитие региональной санавиации своевременным и дальновидным решением.


АРХИВ 


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