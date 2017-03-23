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23.03.2017 09:23 Сделать так, чтобы дети даже в самых отдаленных районах области могли увидеть новые постановки





Четверть века Олег Кириллов работает водителем театрального автобуса. График поездок расписан, практически на все дни - персонажей любимых сказок ждут юные зрители. Вот только чаще теперь выступают по заявкам тверских детских садов, на дальние поездки соглашаются, что называется, в исключительных случаях. Поломка в пути для ПАЗика - это обычное дело.



Решению областной бюджетной комиссии о том, что из регионального бюджета профинансируют покупку автобуса, в театре обрадовались все.



Театр кукол теперь сможет возобновить свой гастрольный график, любимые спектакли увидят дети в отдаленных районах, не только городах, но и деревнях. Также он сможет достойно представить наш регион и на многих фестивальных площадках.



В числе тех, кто также получит государственную поддержку - Кимрский театр драмы и комедии и Вышневолоцкий областной театр драмы.



Теперь Вышневолоцкий областной театра драмы сможет реализовать свою давнюю мечту - поработать с приглашенными специалистами. Спектакль «Дракон» по пьесе Шварца поставит режиссер из Санкт-Петербурга, его московский коллега поработает над комедией Островского «Не всё коту Масленица». Юных зрителей на новогодних представлениях обещают поразить очень красочными декорациями новой сказки «Волшебная лампа Алладина». В этом году Верхневолжье намерено увеличить расходы на поддержку творческой деятельности в рамках федеральных проектов "Театры малых городов" и "Местный дом культуры". Тверской области выделено порядка 38 миллионов субсидий.









