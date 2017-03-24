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24.03.2017 09:31 В Верхневолжье отметили Всемирный день метеорологии





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Чтобы составить точный прогноз метеоролог Алена Шмырина поднимается на такую высоту каждые три часа. Она молодой специалист и к тому же студентка гидрометеорологического института. Изучать погоду, говорит девушка, очень интересно.



В тверской области13 метеостанций и 21 гидрологический пост. В помощь синоптикам - новая техника.



Они позволяют в автоматическом режиме измерять метеорологические параметры такие , как температура, влажность , давление, скорость направления ветра.



Каждый прогноз, говорят синоптики- это небольшой научный труд, потому, что одинаковых ситуаций на атмосферном фронте не бывает. Так ли это ? Да, это действительно так. Метеорологические процессы как на высотах ,так и у земли постоянно меняются.



В гидрометеоцентре работа кипит вне зависимости от праздничных дат. Весна- напряженное время для гидрологов. Их задача предупредить весеннее половодье. В этом году оно началось на месяц раньше, но особых неприятностей не доставит.



В профессиональный праздник синоптики шутят, что с погодой удалось договориться. Но обольщаться и переходить на легкую одежду пока не стоит. Март в нашем регионе - зимний месяц. В ближайшие дни ожидается понижение температуры и даже снег.









