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24.03.2017 09:33 
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел личный прием граждан

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел личный прием граждан

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Наталья Серова обратилась к губернатору с просьбой возобновить работу отделения конного спорта в Твери. 75 юных тверичей с осени 2015 года лишены возможности заниматься любимым видом спорта. Раньше клуб располагался в Больших Перемерках, но был закрыт из-за несоблюдений условий, предусмотренных федеральным стандартам конного спорта. Игорь Руденя предложил использовать площадку тверского ипподрома.

Руководитель Тверского регионального отделения "Кибердружины" Григорий Пащенко обратился к губернатору с просьбой посодействовать в покупке специального оборудования и выделении помещения для информационного центра. Жительница посёлка Восток Наталья Гришина попросила главу региона помочь с обустройством детской площадки. В 2011 местная администрация хотела продать земельный участок, на котором была обустроена детская игровая зона. Но в итоге покупателя не нашлось, а местные ребятишки остались без турников и качелей.

По итогам личного приема граждан губернатор дал поручение организовать уличное освещение и отремонтировать 300 метров дороги, ведущей к отдельным домам санатория Черногубово. Об этом главу региона попросила местная жительница Анна Горохова. Деревня ЗыковскАя Калязинского района и еще шесть соседних с нею оказались лишены автобусного сообщения. Перевозчики посчитали, что проезжать через эти населенные пункты нерентабельно. Светлана Курмаева с просьбой вернуть автобус хотя бы два раза в неделю приехала к губернатору. Еще одной жительнице Калязинского района - пенсионерке Любови Крюковой из деревни Поречье губернатор пообещал помочь с ремонтом сетей водоснабжения. Финасирование будет возможным после включения объекта в программу по "Устойчивому развитию сельских территорий".


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