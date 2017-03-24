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24.03.2017 09:34 В муниципалитетах Тверской области высадят аллеи из маньчжурского ореха, красного дуба и белого клена





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Тверская область в лидерах экологического марафона, стартовавшего в России в конце прошлого года. В регионе общими усилиями жители собрали свыше 160-ти тонн макулатуры. Больше только в Набережных Челнах. На главный призыв акции " Сдай макулатуру- спаси дерево!" в Бельском районе откликнулись 5 тысяч человек и собрали 5 тонн бумаги - по килограмму на каждого жителя.



И это не случайно. Для региона тема сбережения деревьев весьма актуальна. Лес - один из наших золотых запасов, он занимает больше половины территории Тверской области. На это и направлен эко-марафон - сберечь от вырубки зеленые насаждения за счет вторичной переработки бумаги.



Тем, кто собрал более полутонны бумаги, присвоен статус экогероя. Наградой за первое место станет высадка на территории муниципалитета аллеи из ценных пород деревьев - она появится в Бельском и Бежецком районе.



В рамках подведения итогов экомарафона состоялась презентация , реализуемых в регионе масштабных проектов, Это организация раздельного сбора мусора в муниципалитетах и благоустройство природных территорий, в частности, очистка русла реки Лазури. Работы здесь планируют завершить к 2019-му году. Всего этом году в Тверской области запланировано свыше 100 массовых мероприятий экологической направленности.









