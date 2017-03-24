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24.03.2017 11:56 В Кимрах при получении взятки задержали инспектора Ростехнадзора





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По материалам регионального УФСБ России сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области возбудил уголовное дело.



По версии следствия ¬днем 17 марта 2017 года Главный¬ государственный инсп¬ектор отдела государственного энергетическ¬ого надзора Центральн¬ого управления Ростехнадзора , находясь в своем рабо¬чем кабинете в Кимрах, получил ¬от гражданина в качестве взятки 50 тысяч рублей. За эти деньги он обещал в дальнейшем не проверять на объекте недвиж¬имости взяткодателя эксплуатацию электроустановок. При получен¬ии взятки инспектора задержали сотрудники ФСБ. По материалам ведомства следственным отделом по городу Кимры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в отнош¬ении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье - получение взятки в значительном¬ размере, со¬вершенное с вымогател¬ьством.



Расследование уголовного дела направленное на установление всех обстоятельств произошедшего продолжается. Ведется следствие. В целях борьбы с коррупцией в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области работает телефон доверия: 8 (4822) 49-37-50.









