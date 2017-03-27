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27.03.2017 09:07 Среди номинантов на главную медицинскую премию России "Призвание" - врач из Твери





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Этот национальный конкурс проходит 16 лет подряд. Однако Тверской регион в нем участвует впервые. За приз в номинации "За верность профессии" готова посоревноваться с коллегами из других областей страны врач-терапевт, заведующая кабинетом статистики первой поликлиники тверской больницы скорой помощи Екатерина Кузьминична Баранова.



Стаж работы врачом-терапевтом - больше полвека. Возраст - 85. На пенсию не собирается. Коллеги решили, на Всероссийском конкурсе "Призвание" Екатерина Кузьминична Баранова достойна представлять коллектив. И даже Тверскую область - подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. Документы сейчас рассматривает конкурсная комиссия в Москве. Результаты будут объявлены в июне.



Опыт позволяет Екатерине Кузьминичне поставить диагноз, что называется, с порога. Лечить предлагает: как проверенными препаратами и методами, так и новыми. Постоянно учится. Признается, от простуды не советует сразу прибегать к антибиотикам. К ней уже приходят представители четвертого поколения пациентов.



Говорят, Баранова всегда принимает до последнего пациента даже в ущерб своему времени. До обеда - пару часов на приеме, после - в кабинете статистики. Признается, работать для нее - в радость.



Баранова больше тридцати лет была заведующей поликлиникой тверской больницы скорой помощи. И до сих пор задает тон в работе всех медиков.



Красота и жизнелюбие восхищают в Екатерине Кузьминичне молодых сотрудников. Они убеждены, секрет ее молодости - в движении.



Много лет Екатерина Кузьминична была депутатом. Об общественной работе Барановой писали в газете. Своим же призванием считает медицину, которому остается верной всю жизнь.









