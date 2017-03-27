Новости:
Полная лента региональных новостей
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





27.03.2017 09:07 
Среди номинантов на главную медицинскую премию России "Призвание" - врач из Твери

Среди номинантов на главную медицинскую премию России Призвание - врач из Твери

Фото  Видео репортаж Видео
Этот национальный конкурс проходит 16 лет подряд. Однако Тверской регион в нем участвует впервые. За приз в номинации "За верность профессии" готова посоревноваться с коллегами из других областей страны врач-терапевт, заведующая кабинетом статистики первой поликлиники тверской больницы скорой помощи Екатерина Кузьминична Баранова.

Стаж работы врачом-терапевтом - больше полвека. Возраст - 85. На пенсию не собирается. Коллеги решили, на Всероссийском конкурсе "Призвание" Екатерина Кузьминична Баранова достойна представлять коллектив. И даже Тверскую область - подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. Документы сейчас рассматривает конкурсная комиссия в Москве. Результаты будут объявлены в июне.

Опыт позволяет Екатерине Кузьминичне поставить диагноз, что называется, с порога. Лечить предлагает: как проверенными препаратами и методами, так и новыми. Постоянно учится. Признается, от простуды не советует сразу прибегать к антибиотикам. К ней уже приходят представители четвертого поколения пациентов.

Говорят, Баранова всегда принимает до последнего пациента даже в ущерб своему времени. До обеда - пару часов на приеме, после - в кабинете статистики. Признается, работать для нее - в радость.

Баранова больше тридцати лет была заведующей поликлиникой тверской больницы скорой помощи. И до сих пор задает тон в работе всех медиков.

Красота и жизнелюбие восхищают в Екатерине Кузьминичне молодых сотрудников. Они убеждены, секрет ее молодости - в движении.

Много лет Екатерина Кузьминична была депутатом. Об общественной работе Барановой писали в газете. Своим же призванием считает медицину, которому остается верной всю жизнь.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.