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27.03.2017 09:07 
В Эммаусе прошел смотр противопожарной готовности поселений

В Эммаусе прошел смотр противопожарной готовности поселений

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Техника, которую будут использовать для тушения лесных пожаров, налаживание скоординированной работы подразделений МЧС и народных дружин. Все это проверили на первом смотре, организованном специалистами МЧС по Тверской области. Сегодня отчитывался Калининский район.

Свои возможности по защите от лесных пожаров демонстрируют представители 18 городских и сельских поселений Калининского района. У каждой территории свои сложности. Например, поселок Орша, граничат не только с лесными участками, но и с торфяными разработками, Чтобы следить за ситуацией, администрация наладила телефонную связь со всеми деревнями, каждого старосту снабдила ручной звуковой сиреной. На руки выдали больше двадцати ранцевых распылителей. Более серьезное пожарное оборудование распределено по кустовому принципу.

Такая масштабная проверка проводится впервые. С этого года в противопожарном законодательстве произошли изменения. Они касаются не только власти муниципалитетов, но и собственников земельных участков, в том числе и дачных, граничащих с лесом. Им своими силами надо очищать от сухой травы, веток и валежника полосы шириной не менее 10-ти метров или отделять жилую часть минерализованной полосой на ширину не меньше полуметра.

За невыполнение требований - штраф. Для граждан - до 3 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч. Местные власти должны обеспечить возможность забора воды из противопожарных прудов и резервуаров, иметь паспорта населенных пунктов, где риск возникновения лесного пожара выше всего.

В ближайшее время подобные смотры пройдут во всех муниципальных образованиях Тверской области.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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