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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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27.03.2017 09:08 
В Тверском суворовском военном училище подвели итоги конкурса "Суворовец года"

В Тверском суворовском военном училище подвели итоги конкурса Суворовец года

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Состязались с сентября. Комиссия учитывала все, и успехи в учебе, и личные достижения в спорте, строевой подготовке.

Девять участников конкурса "Суворовец года" - лучшие из лучших в учебе, в спорте, в военной подготовке, в творчестве. Испытания проходили во время учебного года. Победители в двух возрастных группах определились лишь на церемонии награждения.

Награда - кубок для "суворовца года", для его друзей и сокурсников - пирог с вареньем. Радость от победы - общая.

Следующий шаг к мечте у Никиты Исупова - сдать на максимальные баллы выпускные экзамены, чтобы поступить в военную академию имени Можайского на факультет информационной безопасности. Тогда суворовец продолжит военную династию.

Дмитрий Ткаченко и Игорь Юрков - из одной роты. В конкурсе - соперники, а в жизни - друзья.

"Суворовец года" - аналог конкурса "Ученик года" в обычной школе проходит в тверском суворовском военном училище в третий раз. Ребята считают его престижным и стараются попасть на него.

Стремление быть лучшими во всем у суворовцев - часто не проявление тщеславия, а желание научиться быть полезным: пока друзьям, наставникам, а потом и Отчизне.


АРХИВ 


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