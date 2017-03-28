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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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28.03.2017 09:02 
Для начинающих водителей ввели ограничения



 
Постановление, которое вносит изменения в правила дорожного движения, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Так, молодым автомобилистам запрещается перевозить определенный тип грузов, а отсутствие знака «Начинающий водитель» является серьезным нарушением.

Новичкам, чей стаж за рулем менее двух лет, запретили перевозку опасных и крупногабаритных грузов, а также пассажиров на мотоциклах и мопедах. Буксировать другие машины тоже запрещено. Опытные водители с введением ограничений согласны.

Водительские права в Тверском регионе каждый месяц получают около сотни человек. Однако сразу выезжают на дорогу не все: из 10 человек - половина. Стаж же за рулем отсчитывается номинально - с даты выдачи удостоверения. Чтобы, к примеру, пересесть на грузовик, должен быть за плечами опыт на легковушке.

По статистике на долю начинающих водителей приходится почти четверть всех аварий на дорогах страны. В Тверском регионе - 10-15% от общего числа . Всплеск ДТП - сезонный. Их больше всего летом. Однако это не значит, что все выпускники автошкол - нарушители. По началу они ведут себя даже аккуратнее опытных коллег. Причем, к женщинам - претензий значительно меньше.

Ограничения касаются, прежде всего, безопасности самих новичков, а затем и остальных участников дорожного движения.

Начинающие водители и раньше обязаны были устанавливать на машинах вот такой восклицательный знак на желтом фоне. Однако никакой ответственности они не несли. Теперь же за его отсутствие на заднем стекле автомобиля придется заплатить штраф.

Статьи административного кодекса - разные, размер штрафа - один, 500 рублей, как за отсутствие знака, так и за буксировку, и за перевоз пассажиров на мотоцикле или опасных грузов. Все ограничения для начинающих водителей будут действовать уже в начале апреля.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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