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28.03.2017 09:02 
В России отметили День войск Национальной гвардии



 
Это подразделение было сформировано весной прошлого года, но уже доказала свою эффективность. Сотрудники Росгвардии Её сотрудники борются с терроризмом, участвуют в обороне страны, охраняют важнейшие стратегические объекты.

Рабочий день Сергея Баранова начинается с планерки. И профессиональный праздник не исключение. Служба приучила порядку, говорит он. Семнадцать лет назад начинал участковым Пролетарского района, дослужился до заместителя начальника Управления Росгвардии. Работал в уголовном розыске, был в командировках в "горячих точках". Но сейчас перешел на работу в тыл.

В этом году сотрудники Росгвардии свой праздник отмечают впервые. Войска сформирована прошлой весной. Костяк составила элита Внутренних войск МВД, ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана.

Первые результаты озвучили на торжественном собрании. Раскрыто более 300 преступлений, во время спецопераций изъяли 23 единицы огнестрельного оружия и больше килограмма взрывчатых веществ.

На вооружение бойцов Росгвардии - новейшие образцы техники. А в будущем у поздравделения появится своя экипировка - её разработают к 2018-му году.


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