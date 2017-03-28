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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





28.03.2017 09:03 
По всей России написали первый в этом году единый государственный экзамен по русскому языку



 
В Тверской области ЕГЭ сдавали 77 человек. В аудитории пришли выпускники прошлых лет, а также школьники, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамен в основной этап.

На столе ничего лишнего - ручка с черным стержнем, бланк для ответов и паспорт гражданина РФ. Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Тверской области сдают 77 человек. Предмет- один из обязательных для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальное количество баллов для школьников - 24, для поступающих в вуз - 36. Экзаменационная работа состоит из двух частей, это 25 заданий. На них отводится три с половиной часа.

Во всех экзаменационных аудиториях пункта единого госэкзамена ведется видеонаблюдение в режиме онлайн, используется технология печати контрольных измерительных материалов, а также сканирование бланков ответов непосредственно в классах. Использование так называемых "глушилок" пока носит рекомендательный характер и на период досрочной сдачи ЕГЭ не используется. Выпускники разных лет сдают экзамен в отдельных аудиториях

Ход единого госэкзамена контролируют члены Государсвенной экзаменациооной комиссии, сотрудники регионального министерства и общественные наблюдатели в их числе и студенты. Они прошли специальное обучение

Досрочный этап единого государственного экзамена продлится до 14 апреля. Свои результаты по русскому языку участники могут узнать на позднее 10 апреля. Следующий единый государственный экзамен по химии и истории состоится уже в среду 29 марта.


АРХИВ 


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