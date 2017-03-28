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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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28.03.2017 09:03 
Тверь стала пилотной площадкой проведения нового проекта



 
Впервые в столице Верхневолжья прошли обучающие семинары для участников предварительного голосования по выборам в Тверскую городскую думу. Инициатором проведения стала партия «Единая Россия».

Обучающий семинар проходил в течение двух дней. Это исключительно тверская новация, которая призвана укрепить институт предварительного голосования и выстроить конструктивную внутрипартийную конкуренцию. Такие занятия – это возможность получить нужную информацию, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

В программе: риторика, ораторское мастерство и умение четко спланировать свое выступление. Как правильно строить фразы и на что делать акценты, рассказали опытные московские политтехнологи и специалисты.

Большинство кандидатов – новички на политическом поприще. Это молодые врачи, учителя, социальные работники. Те, кто хочет сделать жизнь Твери лучше.

Обязательным условием предварительного голосования является участие в дебатах, они начнутся с 8 апреля. Каждый кандидат должен выступить на двух площадках. Темы дискуссий - противодействие коррупции, экономика и промышленность, качество образования и здравоохранения. Все трансляции будут вестись на сайте предварительного голосования и в социальных сетях.


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