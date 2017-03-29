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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





29.03.2017 09:01 
В Тверской области на дороге Медное-Кумордино введено ограничение движения грузового транспорта массой более 20 тонн

В Тверской области на дороге Медное-Кумордино введено ограничение движения грузового транспорта массой более 20 тонн

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На сегодняшний день местные жители продолжают оставаться без автобусного сообщения с областным центром.

Не каждая машина без повреждений может преодолеть участок дороги от села Медное до Кумордино. На обочине колесные колпаки от легковушек, пробитые покрышки, оторванные куски автомобильных бамперов. Рейсовые автобусы перестали ходить после того, как один из них чуть не перевернулся, а другой застрял и его выталкивали пассажиры. Из-за разбитых дорог скорая помощь не может гарантировать, что прибудет в срок.

Временный ремонт оценили не все жители - одни говорят, стало хуже чем было, другие готовы терпеть - верят, что неудобства временные.

Для сохранения дорожного полотна от полного разрушения на выезде из села Медное установлены вот такие знаки - ограничения по массе - 20 тонн. Тяжеловозы его игнорируют. (ЛАЙФ под знаком проезжает самосвал).
Трудности с проездом у жителей не только Калининского района, но и Лихославльского, Торжокского - вблизи будущей скоростной дороги. Терпеть придется до окончания строительства.

После завершения 4-го этапа строительства трассы М-11 в Тверской области задействованные в движении тяжелого транспорта дороги должны быть отремонтированы - а это около 120 км по всей области. Срок - до конца 2017-го.


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