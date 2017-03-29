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29.03.2017 09:01 
Результат модернизации и внедрения новых технологий

Результат модернизации и внедрения новых технологий

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В поселке Загородный в хозяйстве ЗАО "Калининское" прошло торжественное открытие новой линии по производству кефира и творога.

Сметана, кефир и творог - принципиально новая для предприятия ЗАО "Калининское" продукция. Для ее производства закупили современное оборудование - что немаловажно, оно российского производства. Это особенно подчеркнул прибывший на торжественное открытие новой линии заместитель председателя правительства Тверской области, министр сельского хозяйства Верхневолжья Павел Мигулев.

Каждая партия продукции проходит строгий контроль качества в лаборатории готовой продукции - здесь же - на предприятии. За качество отвечаем, говорит руководитель хозяйства Александр Оводков.

Сельское хозяйство - стратегическое направление развития региона. В Тверской области одним из крупнейших в отрасли предприятием является ЗАО "Калиниское". Продукция представлена в тверских магазинах, в том числе и крупнейших торговых сетевых "Тележка" "Разница" "Магнит".

Попробовать новую продукцию жители Твери уже смогли в магазине "Кредо" на дегустациях. А гости во время экскурсии на предприятие. Сюда пригласили и ветеранов производства.

В ближайших планах хозяйства - расширение производственных площадей и выпуск новых видов продукции - в том числе ряженки, бифилайф и классических йогуртов.


АРХИВ 


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