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29.03.2017 09:02 Жителям Тверской области начали приходить странные сообщения в сети Интернет





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Чаще всего рассылка происходит с незнакомых номеров. Абонентам предлагают приобрести наркосодержащие вещества.



"Спам , который вы ждали". С таких слов начинаются сообщения, которые в последнее время все чаще приходят с незнакомых номеров. Это может быть просто смс или текст в так называемом электронном мессенджере (Вайбере, Вотсапе и Телеграме). Таким образом наркокурьеры рекламируют новый запрещенный сайт. "Крупнейшую площадку по продаже психоактивных веществ", где за электронную валюту - онлайн доступны наркотики любого вида и в любом качестве. Сайт существует в так называемом "теневом Интернете" и попасть на него можно только через специальный браузер.

Получить "нарко-рассылку" может каждый. По оценкам специалистов такие сообщения уже приходили на телефоны каждого пятого жителя области. Причем получателя наркоторговцы особенно не выбирают, но ориентируются на возраст. Кибердружинники рекомендуют на спамы не реагировать , последствия любых манипуляций с сообщениями могут принести как минимум - вред технике, как максимум- вам самим.

"Кибердружина" не раз помогала неравнодушным горожанам подавать в полицию иски на торговлю наркотиков через мессенджеры. Но найти сразу курьеров и "боссов" не могут, ведь чем крупнее партия товара, тем больше цепочка человек. Поэтому работу начинают с самых "мелких" исполнителей. По данным оперативников годовой оборот онлайн-наркоторговли составляет миллиарды долларов.



Еще одним способом борьбы с нарко-рассылкой может стать новый законопроект. Сейчас его рассматривают в Госдуме. Документ позволит фильтровать Интернет-трафик, который идет из-за рубежа. На территории России запрещенный контент будет заблокирован.









