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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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29.03.2017 09:02 
Заниматься спортом, заботиться о своем здоровье и не тратить на это много средств

Заниматься спортом, заботиться о своем здоровье и не тратить на это много средств

Фото  Видео репортаж Видео
Об этом рассказали молодежи Твери в тверском государственном медицинском университете. Здесь прошел спортивный образовательный форму "Тверьвспорте".

В таком формате участники встречаются впервые. Молодежный спортивный образовательный форум "Тверьвспорте" объединил тех, кто выбирает здоровый образ жизни. Местом проведения стал медицинский ВУЗ.

Андрей Решетов признался, что свой день он начинает с зарядки, трижды в неделю старается попасть на тренировки. В копилке у боксера Александра Нетужилова уже есть бронза всероссийских соревнований, в планах сдача нормативов на мастера спорта, а среди друзей и знакомых только те, кто ведет здоровый образ жизни.

Тверские спортсмены, исходя из личных примеров, смогли рассказать, как добиться высоких результатов. А врачи смогли дать рекомендации, как не навредить своему здоровью, занимаясь спортом.

В программу форума включили не только лекции, но и мастер-классы от спортивных сообществ города. Организаторы дали возможность фитнес-клубам представить свои программы, но заниматься спортом можно и без лишних затрат. Таким альтернативном видом, не требующим вложений, стала уличная гимнастика на турниках. На территории городского пляжа была открыта и первая площадка с уличными турниками для людей с ограниченными физическими возможностями. Развитию различных направлений параспорта в регионе уделяется особое внимание.

Начиная с этого года каждый житель региона может сдать нормативы комплекса ГТО. Более пяти тысяч человек уже получили значки. Верхневолжье имеет все шансы занять лидирующее место среди всех российских регионов. С каждым годом количество тверичан, небезразличных к физической культуре и спорту, растёт.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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