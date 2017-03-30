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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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30.03.2017 09:03 
Заместитель Председателя Государственной Думы Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия" провёл встречу с кандидатами в депутаты Тверской городской Думы

Заместитель Председателя Государственной Думы Владимир Васильев, руководитель фракции Единая Россия провёл встречу с кандидатами в депутаты Тверской городской Думы

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Главное темой обсуждение стало участие претендентов в дебатах, которые стартуют на следующей недели.

К этому дню 47 человек собрали пакет необходимых документов и зарегистрировались для участия в предварительном голосовании. Пока конкурс - 1.5 человека на один депутатский мандат. Среди желающих побороться за места в Тверской городской Думе промышленники и бизнесмены, деятели культуры, представители социальной сферы и здравоохранения. Кто-то прошел ни одну избирательную гонку, кто-то первый раз пробует свои силы. Прежде чем быть избранным в Государственную Думу, Владимир Васильев год назад также проходил процедуру предварительного голосования. Для общения предложил форму диалога, чтобы ответить на главные вопросы, которые волнуют приглашенных на встречу.

Владимир Васильев смог разъяснить организационными и юридические аспекты избирательного процесса, познакомить с нововведениями, поделиться собственными впечатлениями и дать практические рекомендации.

Такие встречи с законодателями от муниципального до федерального уровней пройдут во всех регионах страны в рамках стартовавшего проекта "Школа кандидата". Прием документов и заявлений для участия в предварительном голосовании будет проходить до 27 апреля включительно. Каждый участник минимум два раза должен будет выйти на дебаты. Они стартуют уже 8 апреля. Единый день предварительного голосования назначен на 28 мая. Он пройдет одновременно во всех регионах страны, где 10 сентября будут выбирать новые созывы региональных парламентов и городские думы административных центров.


АРХИВ 


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