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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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30.03.2017 09:04 
Краснохолмский район будет газифицирован

Краснохолмский район будет газифицирован

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Подготовка начнется уже в этом году. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании, в котором приняли участие генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тверь» Сергей Тарасов, члены Правительства области, руководство муниципалитета.

Решение о газификации района было принято в ходе недавней рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в Краснохолмский район. По мнению главы региона, для муниципалитета - это возможность улучшить качество жизни, привлечь инвесторов и создать новые рабочие места,

Реализация проекта начнется с реконструкции газораспределительной станции «Бежецк». Затем предстоит проложить более 45 километров газопровода и построить внутрипоселковые сети. Это позволит в первую очередь подключить к газу сеть социальных учреждений, в том числе пять школ и два детских сада, затем - почти 4 с половиной тысячи домовладений и более 600 квартир. Вскоре перспектива газификации может появиться у Молоковского района.

Игорь Руденя поручил главам сельских поселений заранее проработать территориальные схемы подключения объектов и размещения сетей.


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