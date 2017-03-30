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30.03.2017 09:04 Краснохолмский район будет газифицирован





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Подготовка начнется уже в этом году. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании, в котором приняли участие генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тверь» Сергей Тарасов, члены Правительства области, руководство муниципалитета.



Решение о газификации района было принято в ходе недавней рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в Краснохолмский район. По мнению главы региона, для муниципалитета - это возможность улучшить качество жизни, привлечь инвесторов и создать новые рабочие места,



Реализация проекта начнется с реконструкции газораспределительной станции «Бежецк». Затем предстоит проложить более 45 километров газопровода и построить внутрипоселковые сети. Это позволит в первую очередь подключить к газу сеть социальных учреждений, в том числе пять школ и два детских сада, затем - почти 4 с половиной тысячи домовладений и более 600 квартир. Вскоре перспектива газификации может появиться у Молоковского района.



Игорь Руденя поручил главам сельских поселений заранее проработать территориальные схемы подключения объектов и размещения сетей.









