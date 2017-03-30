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30.03.2017 09:05 В Тверской академической филармонии чествовали стипендиатов губернатора





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В этом году на региональном уровне отмечены таланты 65 учащихся и выпускников учреждений искусства и культуры. Это молодые люди, несмотря на свой возраст уже добились успеха.



Фойе тверской филармонии - настоящий вернисаж художественных работ. Здесь свое мастерство представили несколько молодых дарований одного из направлений конкурса - изобразительное искусство. Все ребята в этом году стипендиаты губернатора.



Участниками конкурса на присуждении Премии Губернатора стали 211 человек. Их творчество оценивали по 10 номинациям. Виталий Федоров - стипендиат в номинации академическое пение. Он студент 4 курса музыкального училища имени Мусоргского. Его кумиры - Муслим Магомаев и Дмитрий Хворостовский. Как сам, признается, пошел по стопам прабабушки- она была солисткой Московской консерватории.



Конкурс о поддержке молодой и талантливой молодежи в Тверской области был учрежден в 2006 году. С тех пор он ежегодный. Его участниками за эти годы стали сотни умников и умниц, для которых признание на региональном уровне помогло в дальнейшей жизни и карьере.



Мастерство всех конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Одно из неприменных условий для юных дарований - участие в творческом конкурсе, фестивале или выставке на региональном, всероссийском либо на международном уровне. Виктория Фам, учащаяся музыкальной школы имени Мусоргского, в прошлом году стала победителем зарубежного конкурса "Золотые таланты содружества".



И многие стипендиаты, признаются, что такая победа для них не только проба сил, а еще колоссальный опыт. Который непременно пригодится уже для поступления в лучшие высшие учебные заведения не только Верхневолжья, но и России.









