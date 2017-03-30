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30.03.2017 09:05 Конструкторы Тверского экскаваторного завода презентовали модель нового экскаватора





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Сейчас техника проходит испытания, после чего начнется серийный выпуск. Машина отличается от тех, что сейчас производят на предприятии. В этом убедилась и наша съемочная группа, которая увидела технику одной из первых.



Новинка тверских инженеров - экскаватор ТХ-270 . Гусеничная машина разработана по проектам отечественных конструкторов и предназначена специально для строительных работ. Возводят дороги и разрабатывают котлованы сегодня именно на таких современных агрегатах.



Отличие от предыдущих моделей во многом. Начиная с гусеничной платформы, заканчивая кабиной. Которая, кстати, стала более комфортной. Гидравлические кресла, климат контроль и камера заднего вида. А на мониторе функция "умное управление". Оператор сам выбирает режим своей работы, в зависимости от грунта.



Размер ковша почти 2 кубометра, глубина копания - 7,5 метров. Есть у машины и набор сменного рабочего оборудования: ковши разных размеров, грейферы, гидромолоты и гидроножницы. Технические показатели не уступают показателям импортных аналогов. И это главное, почему машина такого тяжелого класса стала пользоваться успехом на российском рынке.



Таких машин пока только 4. Это первые образцы моделей. Все они прошли необходимые технические испытания и готовы к серийному выпуску. Буквально через несколько месяцев с заводского конвейера выйдет, как здесь говорят, старший брат семейства гусеничных экскаваторов.



На машинах тверского производства сейчас трудятся во всех городах от Калининграда до Сахалина, а так же в странах СНГ. В будущем планируют поставку гусеничных экскаваторов на Ближний Восток и Азию.



За последние 3 года "Тверской экскаватор" наладил выпуск моделей колесных, гусеничных экскаваторов и погрузчиков. Из сборочного цеха завода ежедневно выходят по 12 машин. В 2017 году планируют увеличить производство в 4 раза.









