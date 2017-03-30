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30.03.2017 09:06 Началась регистрация участников международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант"





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Заявку на её проведение уже подали 800 городов. Впервые к ней присоединятся 37 регионов нашей страны, а также Исландия и Литва. В Твери можно будет проверить свою грамотность 8 апреля на филфаке госуниверситета, в институте экономики и права, в технологическом колледже.



Стать участников всемирной образовательной акции "Тотальный диктант" могут все - достаточно прийти на одну из площадок хотя бы за полчаса до начала диктанта. Регистрироваться на сайте "Тоталдикст. ру" не обязательно. Он создан лишь для того, чтобы узнать результаты. Проверяют работы преподаватели и студенты учебных заведений, где проходит акция. Они строго ориентируются на рекомендации организаторов.



Интернет-ресурс поможет также подготовиться к работе и знакомит с автором текста - Леонидом Юзифовичем. Это историк, сценарист, лауреат литературной премии "Большая книга". Как и в ЕГЭ, чтобы избежать подтасовок результатов, текст разделен на три часовых зоны, для каждой из которых предназначен свой отрывок.









