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30.03.2017 09:06 С началом пожароопасного периода работы прибавляется у спасателей





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Количество выездов увеличивается. Но не все оказывают реальными происшествиями - часть из них ложные. Звонят из злого умысла или ради шутки. И иногда такая шалость может стоить чьей-то жизни. Все подробности у нашего корреспондента.



Алло, горит квартира! После такого сообщения у пожарных считанные минуты, чтобы собраться на пожар. Ежедневно в регионе фиксируют около десятка звонков о возгораниях. Но только часть из них - реальные. Остальные -чья-та неудачная шутка.



Школьники и студенты придумывают небылицы, чтобы избежать контрольной или экзамена. У взрослых мотивы самые разные - задержать автобус на вокзале, отомстить работодателю или просто похулигать. Чаще всего после спиртного. Только в прошлом году 12 таких случаев.



Ответственность предусмотрена с 14 лет. За тех, кто младше её буду нести родители, а самого незадачливого "шутника" возьмут на учёт в полиции. Однако о реальном наказании за ложный звонок, хулиганы думают в последнюю очередь. А зря. Установить звонивших не составит труда, уверяют оперативники.



Найти шутника не сложно, но как определить, что вызов ложный? Иногда звонки - это проявление бдительности людей, о котором так просят оперативники.



И даже если ничего опасного не обнаружено, за такой звонок не накажут. Спасатели уверяют - лучше лишний раз вызвать полицию, чем пропустить возможное происшествие.









