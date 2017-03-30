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30.03.2017 09:07 
В областной столице завершились сборы юнармейцей Верхневолжья

В областной столице завершились сборы юнармейцей Верхневолжья

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До призыва этим школьникам ещё далеко, но они уже торопятся попасть в армию. Три дня они жили в казарме, проходили строевую и физическую подготовку.

Ни каких телефонных разговоров и Интернета. На три дня - только строгий армейский режим. Для бежечанина Кирилла Платонова оказаться в таких условиях поначалу было не привычно. Он , как и многие его одноклассники в рядах «Юнармии» - новичок.

В программе учебных сборов строевая и физическая подготовка, занятия по ориентированию на местности.

Завершающим этапом стали соревнования по стрельбе. Для многих это первый опыт - здесь важна техника безопасности.

На огневом рубеже одновременно находится 4 человека. Задача каждого сделать три пробных и 9 зачетных выстрелов. Стрельба идет одиночными выстрелами.

После разбор ошибок. Многие своим результатом довольны. Еще больше впечатлений от самого процесса.

Движение "Юнармии" возродилось в 2016-ом году. В Тверской области создано несколько отрядов. И такие учебные сборы проходят впервые.

Сейчас движение «Юнармия» охватывает 182 школьника со всего региона. В ближайшее время отряды появятся в других районах Верхневолжья.


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