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30.03.2017 09:07 В областной столице завершились сборы юнармейцей Верхневолжья





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До призыва этим школьникам ещё далеко, но они уже торопятся попасть в армию. Три дня они жили в казарме, проходили строевую и физическую подготовку.



Ни каких телефонных разговоров и Интернета. На три дня - только строгий армейский режим. Для бежечанина Кирилла Платонова оказаться в таких условиях поначалу было не привычно. Он , как и многие его одноклассники в рядах «Юнармии» - новичок.



В программе учебных сборов строевая и физическая подготовка, занятия по ориентированию на местности.



Завершающим этапом стали соревнования по стрельбе. Для многих это первый опыт - здесь важна техника безопасности.



На огневом рубеже одновременно находится 4 человека. Задача каждого сделать три пробных и 9 зачетных выстрелов. Стрельба идет одиночными выстрелами.



После разбор ошибок. Многие своим результатом довольны. Еще больше впечатлений от самого процесса.



Движение "Юнармии" возродилось в 2016-ом году. В Тверской области создано несколько отрядов. И такие учебные сборы проходят впервые.



Сейчас движение «Юнармия» охватывает 182 школьника со всего региона. В ближайшее время отряды появятся в других районах Верхневолжья.









