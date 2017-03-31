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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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31.03.2017 08:57 
В Тверской области планируют сдать досрочно три объекта СУ-155

В Тверской области планируют сдать досрочно три объекта СУ-155

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Этот вопрос сегодня обсуждался на встрече Губернатора Игоря Рудени со старшим вице-президентом АКБ «Российский капитал» Олегом Бетиным.

В конце 2016 года было принято решение о вводе в 2017-ом четырех объектов СУ-155 вместо одного, как планировалось ранее. То есть, досрочно будут введены в эксплуатацию 7 домов. Для реализации этих планов, необходимо решить вопросы присоединения к инженерным сетям, в том числе, котельной в "Мамулино-3". Игорь Руденя поставил задачу, наладить работу котельной до начала отопительного сезона. Региональный минстрой и компания "Тверьэнерго" должны согласовать возможности присоединения объекта к электросетям. Обсудили на встрече и согласование документов, необходимых для оформления нового жилья в собственность.

Параллельно с возведением жилья, должна развиваться инфраструктура - школы, детские сады, поликлиники. Особое внимание - обустройству парковочного пространства. Возле новых домов необходимо сделать многоэтажные надземные парковки. Это разгрузит дворовые территории. Типовые решения должны продумать в администрации Твери, министерстве строительства и ЖКХ Тверской области. Правительство региона готово участвовать в софинансировании таких проектов.


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