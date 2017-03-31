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31.03.2017 08:58 
В торжокском центре боевого применения пополнение

В торжокском центре боевого применения пополнение

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Здесь пилоты осваивают новейшую технику, которая поступила в распоряжение авиационного центра.

В Торжокском центре боевого применения и переучивания летного состава ежедневно поднимаются в небо различные модификации вертолетов. На счету этого пока ни одного боевого вылета, он только что с завода. Новый МИ-8 - это «арктический вариант». Конструкция была немного доработана. Установлены мощные газотурбинные двигатели, маяки, метеорадары и прожекторы.

Для «утепления» вертолета использовали технологии, которые применяются на космических кораблях. Теперь экипаж сможет работать при экстремально низких температурах до минус 60. Не дадут замерзнуть и специальные костюмы с подогревом.

Борттехники тщательно осматривают авиановинку. Для них важна каждая деталь. Находиться 5 часов в небе сложно. Поэтому радуются, что впервые на МИ-8 появился духовой шкаф и кипятильник. А в грузовом отсеке помещается 4 дополнительных топливных бака. Емкость каждого 900 л.

Военные летчики из многих городов России пройдут переподготовку. Курсы длятся 2 месяца. Обучают самых талантливых.

Сергей Поляков за штурвалом боевых вертолетов с 95-го года. С нетерпением ждет полетов на новой технике.

Использовать новые винтокрылые машины будут для выполнения различных задач, но в первую очередь для освоения Арктики.

В этом году в ВКС России будут сформированы новые вертолетные полки. Поэтому в ближайшее время в Торжке пройдут переобучение большое количество авиаперсонала.


АРХИВ 


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