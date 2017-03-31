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31.03.2017 08:59 Конаковский внедорожник "Шаман" снимается в передаче Топ Гир





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По словам создателей, эта машина способная проехать везде и по воде и по суше. И по многим показателям превосходит американский Хаммер.



Вес авто 8 тонн, колесная формула 8х8. Немало внимания уделено и внутреннему комфорту экипажа. В задней части 11-ти-местного салона предусмотрены просторные спальные места, а также многочисленные отсеки и ниши для хранения вещей. Туда установлена дополнительная радиостанция. Так как в обычном месте эксплуатации нет сотовой связи. Только спутниковая связь.



Российским вездеходом уже заинтересовалась британская программа Top Gear. В скором времени «Шаман» будет доставлен в Лондон для участия в съёмках.

Так же компания "АВТОРОС" совместно со специалистами МЧС проработала специальную версию вездехода "Шаман-АРТИКСПАС" для работы в условиях Крайнего Севера. Уже состоялись и первые экспортные поставки вездеходов "Шаман".









