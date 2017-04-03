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03.04.2017 09:06 Тверские ученые разработали и собрали установку для переработки отходов





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Сегодня она проходит испытания. Машина способна превращать, к примеру, опилки и костру в топливо.



Это одна из последних научных разработок сотрудников Тверского политехнического университета. Собственные чертежи, 3 д моделирование каждого элемента, сборка, монтаж и отладка. На это Юрий Луговой и его коллеги потратили почти три года. Основная идея - использовать сельско-хозяйственные отходы- костру, шелуху, опилки для производства электрической и тепловой энергии.



Управляет работой установки компьютер. Автоматизация -это тоже труд научных сотрудников. Весь процесс идет за счет тепловой обработки, но без доступа кислорода. Этого достаточно, чтобы получить уголь и газ, которые тут же отправляются на дальнейшую очистку и собираются в специальную емкость.



В лабораторных условиях можно переработать до 5 кг сырья. Из 5 килограммов костры получается 2-3 кг угля. Остальное - газообразное и жидкое топливо.



Продукты могут использоваться как аналог дизельного топлива, уголь - в качестве сорбентов. У установки есть и ещё одно назначение - переработка твердых бытовых отходов. В том числе пластика и резины. Это позволит существенно сократить расходы на их утилизацию. Именно на это ученые и решили сделать ставку в будущем.



Эта установка единственная в регионе. Однако это вопрос времени. Новой разработкой уже заинтересовались тверские предприятия. Ученые готовы не только собрать такую же машину, но и увечилить объемы переработки. Работу планируют продолжить сразу после получения патента.









