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03.04.2017 09:07 
Тверскому институту вагоностроения 55 лет

Тверскому институту вагоностроения 55 лет

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Без заключения его экспертов на линию не выходит ни один новый поезд. Так, практически все модели пассажирских вагонов, изготовленные на Тверском вагонзаводе созданы с участием института, и прошли здесь комплекс испытаний.

Именно от этих металлоконструкций - оснований кузова зависит безопасность движения вагонов. Чем тележки прочнее, тем большую нагрузку они выдерживают. Найти их слабое место во время испытаний, чтобы поезд не сошел с рельсов в реальной жизни, - задача сотрудников тверского института вагоностроения. Эксперимент удался, если деталь, как здесь говорят, "от усталости" дала трещину.

Изучают природу повреждения. К примеру, это может быть некачественно сделанный сварочной шов. Ошибку исправляют и нагружают по новой.

Дефекты на металлическом каркасе кресел всех новых моделей вагонов - показатель брака. Устранить их нужно еще до того, как не опытный образец, а серийный вагон сойдет с конвейера. На специальной вибро-установке диагностика длится трое суток.

Когда речь идет о безопасности пассажиров, мелочей не бывает, убеждены специалисты. В случае пожара не должна подвести даже обивка стен и сидений. В одной из лабораторий института все материалы, от ткани до пластика, проверяют на горючесть.

Тверской институт вагоностроения, которому исполняется 55 лет, - один из ведущих отечественных испытательных центров. В нем больше сотни сотрудников. Проверку на надежность здесь прошли почти все модели пассажирских вагонов, изготовленные тверским вагоностроительным заводом ("Красная стрела", "Аврора", новые двухэтажные вагоны). Полгода - срок, за который в целом определяют возможные недостатки конструкции: взвешивают колеса, прогоняют через габаритную рамку, а также через стенд на растяжение-сжатие - единственный в России. Партнеры института - не только отечественные производители, но и зарубежные. Так, вагоны, испытанные в Твери, сейчас перевозят жителей подземки в Будапеште.

Чтобы разделить заботу вагоностроителей-европейцев о безопасности жителей Старого Света на железнодорожном транспорте, тверские инженеры оснастят экспериментальный цех дополнительным оборудованием. Впрочем, требования к надежности вагонов у россиян значительно выше.


АРХИВ 


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