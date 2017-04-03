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03.04.2017 09:08 В Твери открылась выставка художников Конаковского фаянсового завода





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В середине 20 века предприятие было известно во всем мире, а продукцию его мастеров спешили приобрести коллекционеры из Лондона и Парижа



Вот легендарный Козленок, которого и сегодня берегут во многих домах. Именно эта работа заслуженного художника-скульптора России Елены Гуревич в 1958 году стала триумфатором Всемирной выставке в Брюсселе. Там она была удостоена "Серебряной медали". Такие статуэтки дарили на праздники и просто покупали, чтобы украсить быт. Сейчас уникальность этих мини-скульптур становится очевидной. Фаянс будто светится изнутри, сохраняет многоцветную палитру красок, передает движение, характер, юмор.



Экспонаты выставки возвращают нас в Золотой век Конаковского фаянсового завода. В середине 20-го века он был градообразующим предприятием. Но здесь производили не просто посуду и предметы быта. Продукция предприятия была настоящими произведениями искусства и пользовалась огромной популярностью. Компотницы, молочники, икорницы и розеточки для джема отправлялась на экспорт, и даже продавались в Лондоне с аукциона. А в 1937 году завод получил Гран-при Парижской выставки. Расцвет творчества мастеров фаянса продолжился в послевоенные годы, когда там работали Мария Холодова, Павел Кожин, Елена Гуревич и многие другие.



Открывшая выставка - это в основном работы этих четырех художников. Попытки сделать нечто подобное сейчас успеха не имеют: секреты старых мастеров, к сожалению, утрачены. Но увидеть предметы обихода, сделанные мастерами Конаковского завода на заказ в разных техниках, можно в витринах выставочного центра.









