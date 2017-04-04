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04.04.2017 09:07 
Столица Верхневолжья отметила памятную дату

Столица Верхневолжья отметила памятную дату

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Исполнилось 250 лет, как на воду была спущена галера «Тверь», предназначенная для путешествия Екатерины Второй по Волге. Свой вояж она совершила от Твери до Симбирска через Казань.

Как свидетельствуют историки, весной 1767 года императрица Екатерина Великая решила совершить вояж по волжским городам. Для этого велела построить в Твери специальные парусно-гребные суда. В Затверецком районе, в устье Исаевского ручья, его называли Петровской гаванью, собрали десятки местных корабелов. Отсюда построенные суда направляли по Тверце к Волге.

Возглавили строительные работы Павел Пущин и Михаил Щепин. В составе флотилии было 10 галер. Та, что предназначалась для Екатерины, получила название «Тверь» и была объявлена флагманом.

Это была настоящая императорская яхта с изящными и красивыми формами. Для этого использовали сосну, а для резных украшений липу и березу. Снаружи были рельефные изображения, а также государственный герб и вензель императрицы. 3 апреля галера «Тверь» была спущена на воду. А уже через пару недель в наш город приехала императрица. Из Твери, от дворцовой пристани, началось знаменитое речное путешествие Екатерины Великой по Волге до Казани. В турне отправилось 10 галер. Каждая носила имя одного из волжских городов. 26 мая 1767 года царская эскадра прибыла в Казань. История Тверского Императорского дворца неразрывно связана с именем Екатерины. Здесь она побывала более 8 раз. Не зря ее называют императрицей-путешественницей. В собрании областной картинной галереи находится более двух десятков ее портретов. На одном из них – кисти Петра Дрождина - императрица изображена в дорожном костюме.

Изображение галеры «Тверь» вошло в герб города Костромы. Эту галеру можно увидеть и на картине художника Бегарова, которая хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.


АРХИВ 


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