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04.04.2017 09:07 На скоростной трассе М-11 продолжаются масштабные строительные работы





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В пределах Тверского региона основные уже выполнены, осталось оборудовать площадки для отдыха. Накануне объект посетили представители "Автодора", вместе с ними на магистрали побывала и наша съемочная группа.



Это 330 -й километр новой скоростной автодороги М-11, которая пройдет от Москвы до Санкт-Петербурга параллельно существующей автомагистрали М-10 "Россия". Отсюда с транспортной развязки начинается самый протяженный по расстоянию этап строительства - его длина составит 217 километров. Здесь на развязке на 90 % работы уже выполнены - осталось провести незначительное переустройство съездов и отдельных профилей дороги, проложить кабель и нанести разметку. Проезд в этом месте будет беспрепятственный.



На этом этапе у нас на территории Тверской области трасса идет в обход Бологое - это почти шестьдесят километров пути. В Новгородской области обходит населённые пункты Угловка и Окуловка и проходит за реку Волхов. Там дальше начинаются заключительные - 7-й и 8-й этапы. Сейчас работа ведется на всех участках трассы, за исключением одного. Строительство этапа в обход Твери продолжится лишь после 2020 года. В пределах тверского региона основные работы уже выполнены, сейчас оборудуются площадки для отдыха - всего их у нас будет три. К примеру, одна - вблизи Бологовской развязки, на 348-м километре.

В целом, на 6-м этапе планируется обустроить 26 таких площадок. К тому же вблизи населенных пунктов строятся шумозащитные экраны и в зависимости от местности, естественных препятствий возводятся искусственные сооружения - мосты, путепроводы, зверопроходы.



На трассе нет резких спусков и подъёмов, при строительстве автобана не дорога подстраивается под рельеф, а местность обустраивают под новую автомагистраль - возвышенности дорожники сглаживают, низины заполняют землей. Причем на отдельных участках им приходится полностью менять грунт - здесь в Новгородской области на пути много болот. Чтобы в дальнейшем трасса в таких местах, как говорится, не поплыла, сначала устраивают так называемые свайные поля - на расстоянии 94 сантиметра друг от друга в землю забивают сотни и тысячи железобетонных свай с наголовниками. И только потом на них будут возводить основание автомагистрали. При строительстве используют новейшие технологии - в низинах дорожные слои разделяют геосинтетическим полотном. Оно препятствует размыванию дороги. Внедрением инноваций здесь занимаются представители тверского региона. Компания, которая после окончания работы на этом объекте, будет строить подъезды к Керченскому мосту.



Такой подход к строительству не случаен - расчетная скорость движения на трассе 150 километров в час. В связи с чем главной задачей строителей является не только комфорт и удобство передвижения автомобилистов, но и их безопасность. Поэтому и контроль за качеством выполненных работ достаточно жёсткий.



Сейчас с приходом тепла на всех участках трассы начинается активное строительство. По оценкам дорожников в утвержденный график работ они укладываются. Полностью их завершить и открыть новый автобан для автомобилистов на всем протяжении от Москвы до Санкт-Петербурга планируется уже в 2018-м году.









