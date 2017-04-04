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04.04.2017 09:08 
Двухэтажные поезда производства Тверского вагоностроительного завода признаны лучшими в России

Двухэтажные поезда производства Тверского вагоностроительного завода признаны лучшими в России

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По итогам опроса пользователей они "обогнали" Сапсан и Ласточку. Всего в Топ-10 поездов с наивысшим рейтингом вошли 8 составов с тверскими вагонами.

Самую высокую оценку двухэтажным поездам, которые построены на Тверском вагонзаводе, дали пассажиры. В опросе участвовали 25 тысяч человек. Верхние строчки рейтинга заняли двухэтажные поезда, которые курсируют между Москвой и Воронежом.

Свободных мест в таких поездах практически не бывает. Всего в Топ-10 поездов вошли 8 составов с тверскими вагонами. Это двухэтажные купейные поезда «Москва – Адлер», «Москва – Казань» и «Москва – Санкт-Петербург», одноэтажный «Москва – Псков». В фаворитах у пассажиров и «Невский экспресс», который курсирует между двумя столицами больше 15 лет, а также поезд «Москва – Кисловодск».

Третье место, по оценкам путешествующих на железнодорожном транспорте, досталось «Сапсану» (Москва – Санкт-Петербург), седьмое – «Ласточке», которая ходит по маршруту «Краснодар – Адлер».


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