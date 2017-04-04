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04.04.2017 09:08 Тверской технический университет вошел в ТОП-100 лучших ВУЗов России





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Рейтинг был составлен Европейской научно - промышленной палатой. Эксперты оценивали научную работу ВУЗа, сотрудничество с университетами других стран.



Впервые тверской вуз участвовал в международном рейтинге два года назад, тогда качество образования в нем признали лишь удовлетворительным. В этом году, впервые в истории Тверской области, европейская комиссия поставила отметку надежный. И внесла ТГТУ в топ-100



Европейская научно- промышленная палата оценивала не только качество образования, но и научную деятельность. Тверской технический университет- центр научных разработок. Направления научных исследований традиционные. Это наука о материалах, информационные технологии, химия и химические технологии, специальные разделы физики и то, чем университет занимается много лет топливо и торф.



Международный рейтинг - не последняя ступень, говорят в ВУЗе. В этом году подали заявку на участие в конкурсе по созданию опорных университетов, объявленный Министерством образования и науки России. В 2015 , когда прошла первая волна, только 11 учебных заведений по России вошли в проект. В этом году обещают, что лучшими станут 19 . Заявки подали 86 университетов. Каждый вуз написал план развития, который подразумевает расширение сотрудничества с регионом. Новый статус позволит создать современный научно-образовательный кластер, оперативно отвечать на запросы экономики области и рынка труда, обучать востребованных специалистов. В случае победы университет получит федеральные средства - около 200 млн. рублей ежегодно. Проекты, на которые пойдут деньги, уже проработаны.



Еще один проект, уже работающий - подготовка специалистов для предприятий оборонной промышленности, разработки по заказам министерства обороны России. И новая для ВУЗа программа - геоинформационная система. Она позволит собирать, хранить, анализировать и показывать на картах данные по туристическим объектам, природным ресурсам, транспортным артериям региона.









