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05.04.2017 09:03 В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге в регионах усилены меры безопасности





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В Верхневолжье под особым контролем объекты социальной сферы и инфраструктуры . Проверки прошли в зданиях автовокзала и в областной клинической больнице.



На Тверском автовокзале к поручению главы региона отнеслись без формализма, с должной ответственностью. Сейчас здесь усиленные наряды полиции, охраны, службы безопасности. Видеонаблюдение организовано внутри и снаружи - всего около 100 камер. Весь входящие транспорт, как пассажиров досматривают. В постоянной готовности находится и группа быстрого реагирования.



Под серьезной охраной соцобъекты. В областной больнице практически круглосуточно находятся более двух тысяч человек - это врачи, пациенты, посетители. Здесь действует пропускной режим, допуск в здание посторонних ограничен.



По поручению главы регионе, в области усилят работы по контролю за незаконной миграцией. Защитить жителей от террористической угрозы помогут и другие дополнительные меры безопасности.



Важна и бдительность самих жителей, которых просят сообщать о всех подозрительных людях и предметах оперативникам.









