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05.04.2017 09:03 Столица Верхневолжья отмечает памятную дату





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Исполнилось 100 лет со дня рождения военного летчика, героя Советского Союза Павла Кайкова. Каким легендарного летчика помнят его близкие, нашей съмочной группе рассказала его внучка.



Всегда подтянутый, улыбчивый и доброжелательный. На этой фотографии Павел Кайков - курсант летного училища. Он любил плавание, всегда помогал родителям, но любовь к небу была с самого детства, рассказывает правнучка Героя Советского Союза Павла Кайкова Полина Синицена. Она со школы интересуется и изучает судьбу легендарного летчика. Впервые его подвиг девушка описала в одном из сочинений на тему "Герои Великой Отечественной войны".



Книга "Тверские герои летчики". Это серия очерков о подвигах уроженцев тверской земли в небе. Среди них и рассказ о том, как пилот по 10 - 12 часов проводил за штурвалом и как в ноябре 1941 года вражеские миссершмитты не смогли выполнить свое боевое задание. Им помешал летчик 147 истребительного авиационного полка Павел Кайков ценой собственной жизни.



Музей имени Павла Кайкова создан в колледже, который он окончил. Раньше здесь располагалось ресмесленное училище, будущий летчик получил профессию токаря. До войны работал на Вагоностроительном заводе. Вернутся в Тверь ему было не суждено, но в областной столице помнят летчика-героя.



Эта улица в Центральном районе города Твери названа в честь Героя Советского Союза Павла Кайкова. Здесь же в 1961 году на одном из домой была установлена и памятная доска в честь нашего земляка, летчика- героя.



Павел Кайков похоронен в населенном пункте Мурмаши Мурманской области. Там мечтает побывать и его правнучка Полина, чтобы почтить память и возложить цветы к стеле летчика -герою, ее прадеда.









