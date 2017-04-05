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05.04.2017 09:04 В Тверской области с прошлого года увеличено субсидирование затрат на покупку техники и оборудования для аграриев





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В хозяйства благодаря сотрудничеству региона и Росагоролизинга поставлено 900 единиц тракторов и машин. Среди тех, кто успешно пользуется поддержкой - племзавод "Савватьево". Там выращивают одно из лучших поголовий норок в России.



Звероплемзавод "Савватьево" - это разведение на пушнину норки из Дании. Сейчас основное стадо 36 тысяч особей. Через пару недель оно увеличится в пять раз. Здесь также выращивают Норвежскую лисицу и возрождают поголовье русского соболя.



Племзавод "Савватьево" реконструирует и технически переоснащает производство. Активно пользуются здесь кредитами и федеральными деньгами. За счет лизинга в прошлом году приобрели четыре трактора увеличенной проходимости и два навесных погрузчика для транспортировки корма.



Договор с "Росагролизингом" племзавод "Савватьево" заключил на три года. За установленный срок лизинговый платеж на предприятии выплатят и трактора будут в собственности. Раньше, признаются, пришлось бы покупать технику на свои средства и повременить с расширением хозяйства



Возможность приобретать технику, оборудование и даже животных в лизинг тверские аграрии получили благодаря соглашению между Правительством Тверской области и компанией "Росагролизинг", подписанному в прошлом году . Это расширило возможности для сельхозтоваропроизводителей. В рамках данного соглашения аграрии приобрели более 40 единиц различного обрудования.



Сам механизм предоставления лизинга выгоден, признаются сельхозтоваропроизводители Верхневолжья. Первый взнос около - 7% от стоимости техники, годовое удорожание составляет от 2%, максимальный срок лизинга - 10 лет. К примеру, племзавод "Савватьево" таким способом планирует приобрести оборудование для первичной обработки пушнины. Это позволит увеличить выпуск продукции на экспорт.









