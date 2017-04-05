







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













05.04.2017 09:04 В Твери стартовал марафон по сбору средств на завершение строительства Спасо-Преображенского собора - "Народный Спас"





Фото Видео

Инициатором благотворительного проекта выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дата начала акции выбрана не случайно - в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года Спасо-Преображенский Собор был уничтожен взрывом.



Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков «Златоверхий Спас» был главным кафедральным храмом города. В советские годы собор был уничтожен. Работы по воссозданию святыни начались в 2014 году. Ожидается, что в ходе марафона «Народный Спас» будут собраны необходимые средства для завершения строительства.

Игорь Руденя добавил, что перечислит на восстановление собора свою заработную плату за один месяц. Помочь может любой желающий. В часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери можно приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Есть возможность направить благотворительный взнос безналичным путем, воспользовавшись специальной формой на сайте Тверского Спасо-Преображенского собора www.тверь-собор.рф в разделе «Помочь!!!» или перечислив средства на расчетный счет Тверского регионального благотворительного фонда «Собор».









