Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





05.04.2017 09:04 
В Твери стартовал марафон по сбору средств на завершение строительства Спасо-Преображенского собора - "Народный Спас"

В Твери стартовал марафон по сбору средств на завершение строительства Спасо-Преображенского собора - Народный Спас

Фото  Видео репортаж Видео
Инициатором благотворительного проекта выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дата начала акции выбрана не случайно - в ночь с 3 на 4 апреля 1935 года Спасо-Преображенский Собор был уничтожен взрывом.

Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков «Златоверхий Спас» был главным кафедральным храмом города. В советские годы собор был уничтожен. Работы по воссозданию святыни начались в 2014 году. Ожидается, что в ходе марафона «Народный Спас» будут собраны необходимые средства для завершения строительства.
Игорь Руденя добавил, что перечислит на восстановление собора свою заработную плату за один месяц. Помочь может любой желающий. В часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери можно приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Есть возможность направить благотворительный взнос безналичным путем, воспользовавшись специальной формой на сайте Тверского Спасо-Преображенского собора www.тверь-собор.рф в разделе «Помочь!!!» или перечислив средства на расчетный счет Тверского регионального благотворительного фонда «Собор».





АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.