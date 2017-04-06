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06.04.2017 08:59 В России начали действовать изменения в Правила Дорожного Движения





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Теперь водители должны будут наклеивать на автомобили предупреждающие знаки. Сегодня наша съемочная группа проверила их наличие в магазинах Твери.



Знак "начинающий водитель" еще не подвезли, а наклейками с буквой "Ша" - знак того, что на машине шипованная резина, в этом автомагазине запаслись. В наличии около двух сотен. Сейчас это самый ходовой товар.



По новым правилам теперь, в случае, если нет знака "Шипованая резина", инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителя. У автомобиля на шипах тормозной путь короче. Зная, что впереди машина на шипованной резине, можно перестраховаться и рассчитать правильную дистанцию. Ведь главная цель всех нововведений - сократить количество ДТП.



Штрафовать теперь будут и за отсутствие знаков "Перевозка детей", "Глухой водитель", "Ученик" и ряда других. На первый раз могут ограничиться предупреждением. Но в дальнейшем поездка без специальной наклейки обойдется в 500 рублей. Меняя резину на летнюю, наклейку снимать необязательно.



Знаки необязательно приобретать в магазинах. Их можно изготовить вручную. Главное, чтобы они соответствовали ГОСТу.









