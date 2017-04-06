Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Минстрой:
Новые "правила" учёта ОДН
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.04.2017 09:00 
Перспективы развития отрасли представители животноводческих предприятий обсудили с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Перспективы развития отрасли представители животноводческих предприятий обсудили с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Фото  Видео репортаж Видео
Среди тех, кто принял участие в заседании - руководство тверской Агрофирмы "Дмитрова гора". Сегодня в хозяйстве побывала наша съемочная группа.

Черная, с минимальным количеством белых пятнышек, телка внимательно изучает камеру. Она, как и ещё почти 700 элитных нетелей, сейчас находится на «карантине». Голландским путешественницам потребуется около месяца, чтобы освоиться на Тверской земле.

Новички скоро пополнят дойное стадо коров голштино-фризской породы, которую называют чудом селекции. Одна такая корова способна производить до 10 тысяч литров молока в год. Его качество зависят от кормов, а они в агрофирме «Дмитрова гора» хорошие. Компьютеры, которыми оборудованы погрузчики, помогают следить за рационом питания.

Для каждого теленка-голштинца – отдельный домик и поилки. Бить рекорды по надоям они будут уже через полтора года. Новый молочный комплекс в деревне Ручьи Конаковского района введен в эксплуатацию в прошлом году. Оснащен по самым современным технологиям, включает 9 корпусов и 24 силосные траншеи. Через пару месяцев сюда привезут еще новоселов – все из той же Голландии. Общее число голов должно достигнуть 6-ти тысяч.

Есть здесь и роботизированный доильный блок типа «параллели» на 80 мест. А специальное оборудование позволяет собирать информацию о продуктивности, показателях качества молока, физиологическом состоянии скота. По объемам производства молока и продуктивности коров агрофирма «Дмитрова гора» входит в рейтинг лучших производителей не только в Тверской области, но и России. Выйти на полную мощность новое конаковское предприятие планирует в концу года.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.