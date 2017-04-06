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06.04.2017 09:00 Перспективы развития отрасли представители животноводческих предприятий обсудили с премьер-министром Дмитрием Медведевым





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Среди тех, кто принял участие в заседании - руководство тверской Агрофирмы "Дмитрова гора". Сегодня в хозяйстве побывала наша съемочная группа.



Черная, с минимальным количеством белых пятнышек, телка внимательно изучает камеру. Она, как и ещё почти 700 элитных нетелей, сейчас находится на «карантине». Голландским путешественницам потребуется около месяца, чтобы освоиться на Тверской земле.



Новички скоро пополнят дойное стадо коров голштино-фризской породы, которую называют чудом селекции. Одна такая корова способна производить до 10 тысяч литров молока в год. Его качество зависят от кормов, а они в агрофирме «Дмитрова гора» хорошие. Компьютеры, которыми оборудованы погрузчики, помогают следить за рационом питания.



Для каждого теленка-голштинца – отдельный домик и поилки. Бить рекорды по надоям они будут уже через полтора года. Новый молочный комплекс в деревне Ручьи Конаковского района введен в эксплуатацию в прошлом году. Оснащен по самым современным технологиям, включает 9 корпусов и 24 силосные траншеи. Через пару месяцев сюда привезут еще новоселов – все из той же Голландии. Общее число голов должно достигнуть 6-ти тысяч.



Есть здесь и роботизированный доильный блок типа «параллели» на 80 мест. А специальное оборудование позволяет собирать информацию о продуктивности, показателях качества молока, физиологическом состоянии скота. По объемам производства молока и продуктивности коров агрофирма «Дмитрова гора» входит в рейтинг лучших производителей не только в Тверской области, но и России. Выйти на полную мощность новое конаковское предприятие планирует в концу года.









