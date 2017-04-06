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06.04.2017 09:00 
Садоводы Тверской области принимают участие в обсуждении нового законопроекта о садоводческих товариществах

Садоводы Тверской области принимают участие в обсуждении нового законопроекта о садоводческих товариществах

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За счет целевых взносов в кооперативе "Вишенка" делают дороги, ремонтируют водопровод, водонапорную башню, электросети. За пределами товарищества, как и почти всех, дороги и сети - безхозные. Восстанавливать их, а многие СНТ находятся на порядочном расстоянии от города, не хватит никаких средств, признается председатель.

Собственными силами дачникам приходится убирать и заброшенные участки. Купить или продать сотки нельзя, так как во многих случаях не известен собственник. Как его установить, садоводы не знают. Этот вопрос надо урегулировать законодательно. Как и порядок продажи участков с долгами.

Сейчас вся деятельность садоводческих товариществ регулируется 66 федеральным законом. Там прописаны права и обязанности членов СНТ. Но многие положения требуют доработки. Депутаты государственной Думы решили внести изменения в действующее законодательство и обсудить их с самими садоводами по всей России.

Тверские представители СНТ тоже высказали свои предложения. В новой редакции законопроекта они настаивают на более жестких мерах, в том числе и для неплательщиков.

До 9 апреля все предложения должны быть отправлены на рассмотрение в федеральные ведомства - Минэконом развитие и Министерство сельского хозяйства. После этого поправки к измененному закону "О садоводстве" рассмотрят в Госдуме во втором чтении

Садоводы уверены, что если бы обязанности каждой из сторон были четко прописаны в новом законопроекте, то не нужно лишний раз обращаться за консультациями в различные региональные ведомства.


АРХИВ 


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