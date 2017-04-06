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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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06.04.2017 09:01 
Научиться "читать" город предлагает новый туристический проект

Научиться читать город предлагает новый туристический проект

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Его презентация прошла в библиотеке имени Горького.

Организаторы проекта «Открой для себя любимый город, прочти его как книгу» предлагают познакомиться с главной улицей Твери – Трехсвятской. Свое название получила в связи с тем, что по ней шла дорога от Тверского кремля до Трехсвятского монастыря, стоявшего на месте Дворца творчества детей и молодежи. Также она соединяла железнодорожную станцию с центром города. Ещё век назад по ней ходили трамваи.

Было здесь и много различных магазинчиков братьев Богдановых, Блиновых, Кафтановых. Перечень занимал в справочнике 5 страниц убористого текста. За последние годы вышло много мемуаров, воспоминаний, путевых заметок о Твери. Главное, говорят сотрудники библиотеки, научиться узнавать город и открыть для себя новые страницы её истории.

Нынешняя Трехсвятская – пешеходная, любимое место отдыха горожан и туристов. Здесь сохранилось много двухэтажных и трехэтажных особняков 18-19 веков. В народе её называют Тверской Арбат.

Тверь, как и Санкт-Петербург нравилась Екатерине Второй и Пушкину. Организаторы надеются, что новый проект будет полезен гидам и экскурсоводам, а также привлечет в Верхневолжье сотни туристов и любителей истории.


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