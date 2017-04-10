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10.04.2017 08:55 Мигаловский экипаж выполнили сложнейшую операцию на Северном полюсе





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Тверской экипаж совершил три вылета. На своем борту он доставил специальный груз для строительства ледового аэродрома в Арктике. Его оборудуют на дрейфующей льдине почти у самого Северного Полюса Земли. На станцию Барнео наши летчики доставили около ста тонн необходимых вещей и техники: топливо, тракторы, палатки, генераторы, продовольствие. Это уникальная по своей сложности авиационная операция. Этой методикой владеют только военные лётчики России. За бортом -60°, внизу – белая мгла. Прямо в полёте разбирают монорельсы и монтируют вновь, но уже под большие платформы. Для сброса груза нужна ювелирная точность. Самолёт ИЛ-76 совершил рейсы из Мурманска к Северному Полюсу. На «макушку Земли» десантировали и группу полярников. Снижение на парашюте заняло не больше 5 минут. Добавим, что экипажи военно-транспортной авиации ежегодно принимают участие в открытии полярной станции Барнео на Северном полюсе. В этом году она шестнадцатая и проходит под эгидой Русского географического общества.









