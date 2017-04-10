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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





10.04.2017 08:55 
Мигаловский экипаж выполнили сложнейшую операцию на Северном полюсе

Мигаловский экипаж выполнили сложнейшую операцию на Северном полюсе

Фото  Видео репортаж Видео
Тверской экипаж совершил три вылета. На своем борту он доставил специальный груз для строительства ледового аэродрома в Арктике. Его оборудуют на дрейфующей льдине почти у самого Северного Полюса Земли. На станцию Барнео наши летчики доставили около ста тонн необходимых вещей и техники: топливо, тракторы, палатки, генераторы, продовольствие. Это уникальная по своей сложности авиационная операция. Этой методикой владеют только военные лётчики России. За бортом -60°, внизу – белая мгла. Прямо в полёте разбирают монорельсы и монтируют вновь, но уже под большие платформы. Для сброса груза нужна ювелирная точность. Самолёт ИЛ-76 совершил рейсы из Мурманска к Северному Полюсу. На «макушку Земли» десантировали и группу полярников. Снижение на парашюте заняло не больше 5 минут. Добавим, что экипажи военно-транспортной авиации ежегодно принимают участие в открытии полярной станции Барнео на Северном полюсе. В этом году она шестнадцатая и проходит под эгидой Русского географического общества.


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